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сегодня, 15:05
В США началась забастовка сценаристов
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Американские сценаристы объявили забастовку, требуя улучшений условий труда.
Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
1 мая истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями, такими, как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Стороны последние несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения, но пока безуспешно.
Уточняется, что члены гильдии перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.
Действующий с 2020 года контракт объемом более 750 страниц оговаривает не только минимальную оплату труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.
Как сообщал телеканал CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.
Если сценаристы действительно откажутся работать, из эфира быстро исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы, другие телепрограммы и фильмы не будут затронуты сразу же, но забастовка окажет влияние на их разработку и производство. Если она затянется, то под угрозой окажется выпуск шоу для осеннего телесезона.
Как отмечает Bloomberg, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов. С одной стороны, они оказали позитивное влияние — поначалу появилось больше рабочих мест и больше авторов смогли реализовать себя, за счет предварительной продажи прав они стали уверены в финансовом успехе. Однако затем стриминговые сервисы начали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих над ними сценаристов и их зарплат и увеличению объема работы. Они просят повышения, но сейчас медиакомпании сосредоточены на сокращении расходов и персонала.
1 мая истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями, такими, как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Стороны последние несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения, но пока безуспешно.
Уточняется, что члены гильдии перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.
Действующий с 2020 года контракт объемом более 750 страниц оговаривает не только минимальную оплату труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.
Как сообщал телеканал CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.
Если сценаристы действительно откажутся работать, из эфира быстро исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы, другие телепрограммы и фильмы не будут затронуты сразу же, но забастовка окажет влияние на их разработку и производство. Если она затянется, то под угрозой окажется выпуск шоу для осеннего телесезона.
Как отмечает Bloomberg, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов. С одной стороны, они оказали позитивное влияние — поначалу появилось больше рабочих мест и больше авторов смогли реализовать себя, за счет предварительной продажи прав они стали уверены в финансовом успехе. Однако затем стриминговые сервисы начали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих над ними сценаристов и их зарплат и увеличению объема работы. Они просят повышения, но сейчас медиакомпании сосредоточены на сокращении расходов и персонала.
104