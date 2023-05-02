Общество

сегодня, 15:05

Арбитражный суд вступился за «Овощи Черноземья»

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#Арбитражный суд
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Арбитражный суд вступился за «Овощи Черноземья»

Выявленный в 2021 году факт загрязнения предприятием окружающей среды Фемида сочла единичным случаем.

ООО «Овощи Черноземья» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением к Центрально-Черноземному межрегиональному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о признании недействительным требования о довнесении в бюджет 250 тысяч рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба судебной системы области, ООО «Овощи Черноземья» сочло это требование незаконным, указав в заявлении, что ответчик не привел каких-либо расчетов задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, и никаких документальных свидетельств, обосновывающих и подтверждающих наличие такой задолженности. «Овощи Черноземья» заявили, что выявленный в 2021 году сброс загрязняющих веществ в водные объекты был единичным случаем, за который общество было привлечено к административной ответственности и по решению суда уже возместило ущерб.

Арбитражный суд Липецкой области признал недействительным требование Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора в отношении ООО «Овощи Черноземья» о довнесении в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
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#Арбитражный суд
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