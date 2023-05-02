На первых майских выходных четверо жителей Липецка приняли смертельные дозы алкоголя

Но все они выжили: их спасли врачи отделения острых отравлений БСМП.

Первые майские трехдневные выходные оказались хлопотными для персонала отделения острых отравлений БСМП №1: к ним попали сразу четверо горожан, употребивших смертельные дозы алкоголя.



— Обычно смерть наступает при употреблении от 5 промилле алкоголя и больше. Чтобы концентрация этилового спирта в крови достигла этой критической отметки, обычному человеку нужно выпить около трех бутылок алкоголя повышенной крепости в течение часа. Так вот, к нам попали сразу четверо мужчин в возрасте до 40 лет, у которых в крови, по данным химико-токсикологической лаборатории областного бюро СМЭ, концентрация алкоголя была в пределах 7-8 промилле, — рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений БСМП Ольга Кривошеева.



Этих пациентов врачи отделения выходили. Во многом благодаря оперативной работе скорой помощи.



Примечательно, что сутки лечения в стационаре таких больных обходятся в 15 тысяч рублей. Именно столько платит за лечение отравившихся алкоголем система ОМС, где считают, что откачать такого пациента можно за сутки. В большинстве случаев это так, но порой пребывание больного затягивается до недели и более из-за необходимости лечения осложнений, вызванных злоупотреблением спиртным.