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Умер известный модельер Валентин Юдашкин

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#Юдашкин #модельер

Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни на 60-м году жизни.

Скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщила его супруга. В октябре Валентину Юдашкину исполнилось бы 60 лет.

Он много лет боролся с онкологическим заболеванием.

Причиной смерти кутюрье стала онкология. Неутешительный диагноз модельеру был поставлен в 2016 году, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Буквально накануне Валентин Юдашкин выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Вячеслава Зайцева, который умер в возрасте 85 лет от желудочного кровотечения. Предполагается, что оно было вызвано язвой, от которой страдал модельер.

Президент России Владимир Путин также ранее выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев – талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлеченный своим призванием человек", – приводится текст послания на сайте Кремля.
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#Юдашкин #модельер

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