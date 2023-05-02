К 9 мая отмоют все остановки на центральных улицах Липецка

Еще в 15 нужно поменять разбитые и простреленные стекла.

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МБУ «Управление благоустройства Липецка» к 9 мая должно сделать центральные улицы города чистыми. Сейчас работники городского коммунального предприятия отмывают остановочные павильоны.Мы застали бригаду МБУ на проспекте Победы. Всего 10 минут, и сразу два павильона у автовокзала блестят как новые! Скорость уборки можно было бы и увеличить, но одного лишь напора воды из малой коммунальной машины мало: кроме грязи со стекол остановок нужно еще соскрести объявления и убрать растворителем граффити.— Это большая проблема нашего города — объявления, надписи и граффити. Мы, конечно, пишем заявления в полицию на расклейщиков, но толку от этого мало. Пользуясь случаем, хочу попросить горожан блюсти чистоту, — говорит мастер МБУ Олег Пищулин.В Липецке — около 500 остановок. На балансе коммунального предприятия — 400. С марта блюстители чистоты вымыли уже 250 павильонов, ободрали объявления еще с двухсот.Еще одна проблема, у которой нет решения — вандализм. Одна из остановок на том же проспекте недавно лишилась сразу двух стекол. Их, конечно, заменили, но стоит помнить, что один лист стекла-триплекс размером 1200 на 1750 миллиметров обходится городскому бюджету в 12 тысяч рублей. С начала года МБУ уже использовало для ремонта остановок 40 таких стекол. Но еще необходимо отремонтировать 15 остановок с разбитыми и простреленными стеклами.