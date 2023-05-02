Общество

9 минут назад

Красно-белые флаги в Липецке — часть брендбука Дня Победы

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#брендбук #флаги

Накануне первомайских праздников Липецк украсили красными и белыми флагами. В редакцию GOROD48 начали обращаться недоумевающие горожане, которые сочли такое сочетание цветов национальными флагами Польши, Австрии и княжества Монако.

Сегодня флаги начали менять — где-то на белые на красные, как на площади Плеханова, где-то —красные на белые, как на площади Победы.

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— Ранее, к 75-летию Победы, был разработан единый брендбук, в который были внедрены два цвета — белый и красный. Соответственно, флаги закупались под этот брендбук. Никакого подтекста, связанного с флагами других стран, здесь нет. Принято решение о замене флагов в едином стиле: где-то будут размещены только красные, где-то только белые, поэтому уже началась их переустановка. Цвета флагов имеют исключительно положительное значение: белый цвет символизирует чистоту, простоту, открытость, верность, красный же – силу, успех, жизнь, победу и любовь, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
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#брендбук #флаги

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