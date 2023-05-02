В России

44 минуты назад

Разработчики ПО подпишут согласованную с Минцифры хартию о сдерживании цен

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#ПО #Минцифры #цены

Разработчики софта в России подпишут до конца мая хартию о сдерживании цен.

До конца мая Минцифры и российские разработчики программного обеспечения (ПО) должны подписать хартию о добровольном сдерживании роста цен на уровне 15% плюс официальная инфляция от Росстата по итогам года, - пишет "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

В официальных комментариях участники рынка поддерживают согласованный с правительством документ, но в частных разговорах резко критикуют его. По словам источников издания, обязательство замедлит выпуск новых продуктов.

Из хартии следует, что в условиях "стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета" российские разработчики софта будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты. Максимальный порог установят по следующей формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

Участники рынка сошлись во мнении, что новая инициатива правильная, так как в текущих экономических условиях необходим разумный рост цен, который заложен в новой хартии. В краткосрочной перспективе это поможет наладить баланс покупательской способности и прибыли. Но регулирование рынка в срок до 2028 является избыточным, так как лучше после становления основных игроков вернуться к механизмам рынка.

Однако собеседники издания в отрасли заявили, что рынок на самом деле против этой инициативы, но ее все равно хотят принять. То есть, в текущих условиях госкомпании не смогут тратить много средств на развитие софта, так как им придется сдерживать цены. Это, в свою очередь, приведет к серьезному замедлению в развитии отрасли.

На ограничениях настаивали в первую очередь крупные заказчики софта. Ранее они вложились в зарубежные решение и теперь не могут переплачивать за российские разработки, которые к тому же не всегда предоставляют сравнимый функционал.

В число авторов документа вошли крупные отраслевые организации — "Отечественный софт", "Руссофт", АПКИТ и другие. В хартии будет сказано, что компании согласятся ограничить свои доходы в условиях "стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета".

Если бы ограничение действовало в прошлом году, то цены на отечественное ПО выросли бы не более чем на 27%. Потребители софта утверждают, что вместо этого разработчики подняли цены на 30-50% в год. Сами софтверные компании также отчитывались о кратном росте выручки.
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#ПО #Минцифры #цены

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