Как следует из данных документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, теперь День молодежи ежегодно будет отмечаться в последнюю субботу июня. В СССР День советской молодежи праздновался в последнее воскресенье июня.





"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.



По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.



Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня. День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, - передает РИА Новости "Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.