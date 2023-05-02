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День молодежи перенесен на последнюю субботу июня

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#день молодежи #праздники

Как следует из данных документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, теперь День молодежи ежегодно будет отмечаться в последнюю субботу июня. В СССР День советской молодежи праздновался в последнее воскресенье июня.

День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, - передает РИА Новости.

"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.

Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.
59
#день молодежи #праздники

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