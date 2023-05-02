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День молодежи перенесен на последнюю субботу июня
Как следует из данных документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, теперь День молодежи ежегодно будет отмечаться в последнюю субботу июня. В СССР День советской молодежи праздновался в последнее воскресенье июня.
"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.
Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.