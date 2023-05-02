В России

сегодня, 11:23

Минпромторг пояснил сообщения о дефиците основного компонента в производстве фанеры

91
#фанера #фенол

Ранее в СМИ сообщалось, что в России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены.

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что производство фенола и ацетона в январе-марте 2023 года было стабильным, отгрузки потребителям осуществлялись согласно согласованным контрактам, - передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в апреле-мае план по выпуску фенола был увеличен для закрытия потребностей внутреннего рынка.

В министерстве также подчеркнули, что проведут работу по балансировке производства, потребления и экспорта фенола.

"Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", - заявили в министерстве.

Ранее "Ъ" писал, что в РФ наблюдается нехватка фенольной формальдегидной смолы, которая используется в производстве фанеры. По данным собеседников издания, основной причиной дефицита является экспорт фенола и невозможность получить дополнительные объемы из-за ранее заключенных долгосрочных контрактов.
91
#фанера #фенол

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
16
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

Разработчики ПО подпишут согласованную с Минцифры хартию о сдерживании цен
#ПО #Минцифры #цены
Разработчики ПО подпишут согласованную с Минцифры хартию о сдерживании цен

38 минут назад

В России
День молодежи перенесен на последнюю субботу июня
#день молодежи #праздники
День молодежи перенесен на последнюю субботу июня

сегодня, 12:08

В России
Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов
#валюта #юань
Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов

сегодня, 10:40

В России
Депутаты от ЛДПР разрабатывают закон о введении в РФ выплат за продолжительный брак
#брак #выплаты
1
Депутаты от ЛДПР разрабатывают закон о введении в РФ выплат за продолжительный брак

сегодня, 10:00

В России
Ferrari без номеров врезался в столб в Москве
Ferrari без номеров врезался в столб в Москве

30.04.2023 14:50

В России
В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

30.04.2023 14:43

В России