сегодня, 11:23
Минпромторг пояснил сообщения о дефиците основного компонента в производстве фанеры
Ранее в СМИ сообщалось, что в России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены.
В ведомстве отметили, что в апреле-мае план по выпуску фенола был увеличен для закрытия потребностей внутреннего рынка.
В министерстве также подчеркнули, что проведут работу по балансировке производства, потребления и экспорта фенола.
"Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", - заявили в министерстве.
Ранее "Ъ" писал, что в РФ наблюдается нехватка фенольной формальдегидной смолы, которая используется в производстве фанеры. По данным собеседников издания, основной причиной дефицита является экспорт фенола и невозможность получить дополнительные объемы из-за ранее заключенных долгосрочных контрактов.