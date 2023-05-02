Коронавирус
28 минут назад
После праздников троих человек в Липецкой области госпитализировали с COVID-19
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Выздоровели за последние сутки — четверо.
В Липецкой области за сутки выявили 16 случаев COVID-19, никто не умер, троих человек госпитализировали, выздоровели четыре человека. Для сравнения: 2 мая 2022 года были выявлены 84 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 299 случаев COVID-19, выздоровели 178 994 человека, умерли 3 986 человек.
За последние сутки Воронежская область по количеству выявленных случаев поделила первое место с Рязанской — по 46 новых случаев COVID-19, в Курской области — 13, в Тульской области — 12, в Тамбовской области — пять. За сутки в Воронежской и Рязанской областях от вируса скончались по одному человеку.
В России за сутки выявили 3 404 случая COVID-19, госпитализировали 328 человек, выздоровели 4 503 человека, умерли 30 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 858 855 случаев COVID-19, выздоровели 22 259 078 человек, умерли 398 366 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 299 случаев COVID-19, выздоровели 178 994 человека, умерли 3 986 человек.
За последние сутки Воронежская область по количеству выявленных случаев поделила первое место с Рязанской — по 46 новых случаев COVID-19, в Курской области — 13, в Тульской области — 12, в Тамбовской области — пять. За сутки в Воронежской и Рязанской областях от вируса скончались по одному человеку.
В России за сутки выявили 3 404 случая COVID-19, госпитализировали 328 человек, выздоровели 4 503 человека, умерли 30 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 858 855 случаев COVID-19, выздоровели 22 259 078 человек, умерли 398 366 человек.
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