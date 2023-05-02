В России
сегодня, 10:40
Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов
Первоначальные объёмы могут составить эквивалент примерно $200 млн в юанях в месяц.
Россия уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, доходы от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня, поэтому закупки валюты возможны уже в этом месяце. Для этого российская сторона использует юани, в долларовом эквиваленте сумма закупок может составить около 200 миллионов.
Китайская валюта является ключевым активом, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, подчеркивает Bloomberg. Это подчеркнет способность российской стороны поддерживать приток доходов от нефти на фоне санкций.
Ранее в апреле эксперты объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть. По их словам, что валюта теряет силу на фоне окончания налогового периода, "когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций".
По данным агентства, доходы от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня, поэтому закупки валюты возможны уже в этом месяце. Для этого российская сторона использует юани, в долларовом эквиваленте сумма закупок может составить около 200 миллионов.
Китайская валюта является ключевым активом, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, подчеркивает Bloomberg. Это подчеркнет способность российской стороны поддерживать приток доходов от нефти на фоне санкций.
Ранее в апреле эксперты объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть. По их словам, что валюта теряет силу на фоне окончания налогового периода, "когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций".