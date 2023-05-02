Бездомный вынес со стройки на улице Газина арматуру и детали опалубки

Его след взяла собака.

Сотрудники полиции № 5 УМВД России по Липецку задержали 43-летнего бомжа подозреваемого в краже арматуры и деталей опалубки со стройки на улице Газина. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, исчезновение деталей заметил сторож, его собака вязала след и вывела к заброшенному дому неподалеку от стройки, где и обитал подозреваемый в краже.



«Охранник позвонил в полицию. Задержанный рассказал, что ночью через забор забрался на территорию строящегося дома. Металлические детали он перекинул через забор и отнес в заброшенный дом. Похищенное он собирался сдать в скупку металлолома», - сообщили в полиции.



Украденное строительная фирма оценила в 23 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

