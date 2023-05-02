Сегодня в Липецке: Затянувшийся Первомай и что лучше всего помогает очищать кошельки липчан

Рассказываем всё про первый рабочий день недели.

Сухо

Сегодня в Липецке обещают до 12-14 градусов тепла, при этом обойдётся преимущественно без осадков.







Отключения воды

Сотрудники коммунальных служб после Первомая решали выйти на работу, засучив рукава, поэтому сегодня с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами перекроют холодную воду многим липчанам.

С неудобствами столкнутся жители улиц 60 лет СССР, 15, 19, 21; Богдана Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 17а; Депутатской, 94; Доватова, 2, 3а, 4, 4а, 4/1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 15; Меркулова, 37; Механизаторов, 1; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а 13, 19в, 21, 21/2, 23, 25, 27; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15. В это же время не будет воды на проспекте Победы, 20, 22, 22а, 47, 49, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а/1, 69а/2, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а (д/с), 92, 92а, 92б (д/с), 94, 96, 98, 98а, 100, 102 и в частном сектору улиц 2-й Гранитной, Гранитной, Железнякова.







Отключения света

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улице Ангарской, 59; Елецком шоссе, 6. Обесточат улицу Юношескую, садоводческие товарищества «Коммунальник», «Светлана», «Сокол-2», «Тепличное»







Пробки

Сегодня после выходных нагрузка на дорожную сеть возрастет многократно. Уже с утра появились не только жёлтые, но и красные участки на электронных картах, например, на улицах Неделина и Первомайской. Поэтому рекомендуем перед выездом внимательно изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы по возможности выбрать оптимальный маршрут.



