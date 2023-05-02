Сегодня в Липецке: Затянувшийся Первомай и что лучше всего помогает очищать кошельки липчан

Рассказываем всё про первый рабочий день недели.
Сухо
Сегодня в Липецке обещают до 12-14 градусов тепла, при этом обойдётся преимущественно без осадков.
Отключения воды
Сотрудники коммунальных служб после Первомая решали выйти на работу, засучив рукава, поэтому сегодня с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами перекроют холодную воду многим липчанам.
С неудобствами столкнутся жители улиц 60 лет СССР, 15, 19, 21; Богдана Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 17а; Депутатской, 94; Доватова, 2, 3а, 4, 4а, 4/1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 15; Меркулова, 37; Механизаторов, 1; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а 13, 19в, 21, 21/2, 23, 25, 27; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15. В это же время не будет воды на проспекте Победы, 20, 22, 22а, 47, 49, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а/1, 69а/2, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а (д/с), 92, 92а, 92б (д/с), 94, 96, 98, 98а, 100, 102 и в частном сектору улиц 2-й Гранитной, Гранитной, Железнякова.
Отключения света
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улице Ангарской, 59; Елецком шоссе, 6. Обесточат улицу Юношескую, садоводческие товарищества «Коммунальник», «Светлана», «Сокол-2», «Тепличное»
Пробки
Сегодня после выходных нагрузка на дорожную сеть возрастет многократно. Уже с утра появились не только жёлтые, но и красные участки на электронных картах, например, на улицах Неделина и Первомайской. Поэтому рекомендуем перед выездом внимательно изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы по возможности выбрать оптимальный маршрут.
Всё ещё празднуем Первомай
1 мая было вчера, но когда у нас праздновали один день? Торжества по случаю Дня весны и труда продолжатся и сегодня, например, в посёлке Дачном на улице Писарева, 1 б, где силами творческого коллектива ДК «Матырский» в 10:30 будет организована праздничная программа «Весна-красна».
Готовимся к 9 мая
Потихоньку в Липецке начинают готовиться и к следующему празднику – Дню Победы. В библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) откроется книжная выставка «Читать о войне, чтобы помнить…»
ниманию читателей представлены произведения Константина Симонова, Виктора Астафьева, Александра Твардовского, Константина Воробьёва, Бориса Васильева и других писателей-фронтовиков. Эпиграфом к экспозиции служат строки: «Если не знал о войне – узнай! Если забыл о войне – вспомни! Если не читал о войне – прочти!».
Найди своего Героя
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) стартовала акция «Нам важен каждый солдат».
Сотрудники отдела электронных ресурсов бесплатно помогут найти сведения об участниках Великой Отечественной войны с помощью сайтов Министерства обороны РФ, а также покажут, как работать с архивными документами по призыву и мобилизации с территории Липецкой области в период с 1941 по 1945 г.
В рамках акции работает выставочная экспозиция «Письма Великой Отечественной войны», созданная на основе материалов краеведческого ресурса «Память Вечного огня». Все желающие могут записаться на экскурсию и узнать о героических подвигах наших земляков.
Подробности и запись на экскурсию — по телефону +7 (4742) 22-79-10.
«Знакомство с оркестром»
Послушать хорошую музыку сегодня можно будет в школе информационных технологий №26 (ул. Стаханова, 75).
Здесь состоится концерт «Знакомство с оркестром», который даст Лпецкий джазовый оркестр. Под руководством Дмитрия Кошкина собран высокопрофессиональных музыкантов-солистов, которые ведут не только артистическую, но и педагогическую деятельность в музыкальных школах города. В программе концерта джазовые и эстрадные произведения Российских и зарубежных авторов, хиты мировой музыки и шлягеры советской эстрады.
Солистка и ведущая программы Наталья Волкова.
Липчане готовы экономить на походах в театр и кино и не готовы – на покупке жилья
Специалисты рекрутингового агентства hh.ru помогли липчанам составить рейтинг самых нерациональных трат.
Самым распространенным способом выбрасывать деньги на ветер оказалась покупка брэндовых вещей. Её указали 75 процентов опрошенных. То ли липчане разлюбили качественные вещи, то ли с помощью таких опросов нас хотят отучить от пивычки к хорошему и качественному. На втором месте среди самых нерациональных трат по мнению жителей Липецкой области оказались beauty- и SPA-услуги - 55%, на третьем месте – сеансы с психологом - 51%. Также в топ-5 вошли питание в кафе и ресторанах - 49%, постоянные походы в кино и театр - 41%) и свадебное путешествие - 34%.
30% жалуются на еженедельный поход по магазинам, 23% не готовы тратиться на покупку новой машины, 22% - на постоянные поездки по России и в другие страны. Покупку квартиры назвали нерациональным вложением средств только 5% жителей Липецкой области.
В свою очередь, приоритетными сферами для накоплений 56% жителей Липецкой области назвали финансовую подушку безопасности, 47% назвали покупку квартиры, дома или дачи, 27% - здоровье, в том числе лечение в зарубежной клинике. По 23% считают, что оправданно откладывать зарплату на отпуск и на образование детей, 17% – на машину. Для 14% достойным поводом для накоплений может стать переезд в другой город или страну, а для 10% - важные события в жизни, например, свадьба.
Добавим, что женщины заметно чаще мужчин откладывают деньги на отпуск - 31% против 22%, и на здоровье - 30% против 26%. Мужчины, наоборот, чаще женщин копят на переезд - 21% против 16%.
Дорогие липчане! После трёх бурных выходных включаться в рабочий ритм сложно. Но необходимо. При этом держать голову лучше «над водой» и следить за главными событиями вокруг. Для этого заходите на GOROD48, читайте и узнавайте новости. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.
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