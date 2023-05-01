Происшествия

сегодня, 09:39

Дети нашли на свалке зарубленного мужчину, задержан подозреваемый в убийстве

10 2025
#убийство
2
Дети нашли на свалке зарубленного мужчину, задержан подозреваемый в убийстве

Сотрудники СК раскрыли убийство 40-летнего мужчины, тело которого было найдено в деревне Крюково Задонского района на стихийной свалке. Задержан 51-летний житель деревни, он заявил, что убил попрошайку, который клянчил деньги на выпивку.

Труп с рубленными ранами шеи на свалке нашли 27 апреля двое школьников, искавших металлолом. Следователи СК и полицейские установили личность убитого, события, при которых его в последний раз видели живым, и вышли на 51-летнего жителя деревни. При предъявлении ему улик он признался в убийстве.

«По версии следствия, 5 марта в ходе конфликта фигурант нанёс потерпевшему удары топором в шею. От полученных травм мужчина скончался. Его тело подозреваемый на тачке вывез на стихийную свалку и завалил мусором.  Показания задержанный подтвердил при их проверке на месте происшествия, пояснив, что причиной конфликта стало поведение потерпевшего, который просил деньги на спиртное», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный на время следствия заключен под стражу.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
10 2025
#убийство
2

Комментарии (10)

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Нонка

16 минут назад
В деревнях -сумерки ! Жители со справками в порядке вещей! Да поди и церкви то-нет Потёмкин ,сумерки ,бездушье!
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Да вот и да.

24 минуты назад
Да, . Куда им ещё податься если все платное даже те же секции за которые платить надо и +АРЕНДА. Вот и приходится лазить собирать металлолом чтоб сходить в ту же секцию, проехать до неё на общественном транспорте. А про родителей у них что зароботки большие тем более в области?
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Марья

38 минут назад
Это прорыв!
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Менеджеры

55 минут назад
Это наши успехи. Детки занимаются очисткой мира!
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Правда

сегодня, 10:24
Родители не исполняют свои обязанности,дети лазают по сводкам,собирают металл,а что-то с ними случится обвинят собак или ещё кого-нибудь
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Да

сегодня, 10:22
Дети на самовоспитании,почему родители не контролируют детей,дети на свалке ищут металл,органы опеки ,аууу
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алкан с 15-го

сегодня, 10:17
Мог бы и чекушок ему взять. Сразу видно,что жлоб.
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селянин

сегодня, 10:13
Светлое будущие, Дети же не могут с комбината вагонами красть метал,вот и промышляют на свалках,капитализм на дворе.
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Светлое будущие

сегодня, 10:05
Дети на свалке в поиске заработка! Мир-труд-май
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Женя

сегодня, 10:04
Все так чинно и благородно,по-старому.
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