Дети нашли на свалке зарубленного мужчину, задержан подозреваемый в убийстве

Сотрудники СК раскрыли убийство 40-летнего мужчины, тело которого было найдено в деревне Крюково Задонского района на стихийной свалке. Задержан 51-летний житель деревни, он заявил, что убил попрошайку, который клянчил деньги на выпивку.

Труп с рубленными ранами шеи на свалке нашли 27 апреля двое школьников, искавших металлолом. Следователи СК и полицейские установили личность убитого, события, при которых его в последний раз видели живым, и вышли на 51-летнего жителя деревни. При предъявлении ему улик он признался в убийстве.



«По версии следствия, 5 марта в ходе конфликта фигурант нанёс потерпевшему удары топором в шею. От полученных травм мужчина скончался. Его тело подозреваемый на тачке вывез на стихийную свалку и завалил мусором. Показания задержанный подтвердил при их проверке на месте происшествия, пояснив, что причиной конфликта стало поведение потерпевшего, который просил деньги на спиртное», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный на время следствия заключен под стражу.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

