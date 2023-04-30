Происшествия
54 минуты назад
Убитым рабочим было 69 и 58 лет
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Один работал сварщиком, другой – жестянщиком.
Стали известны подробности убийства двух человек в автотранспортном предприятии на улице Ферросплавной. Задержанный по подозрению в убийстве рассказал, что они его оскорбили.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 56-летний работник АТП нанес двум коллегам по работе множественные ножевые ранения, мужчины умерли от острой кровопотери. Погибшим было 69 и 58 лет. Один их них работал сварщиком, другой жестянщиком.
- На допросе подозреваемый признал вину, подтвердив показания при их проверки следователем на месте происшествия. Причиной произошедшего он назвал конфликт с потерпевшими, которые его оскорбили. Установлено, что фигурант ранее судим за преступления против половой неприкосновенности и угрозу убийством. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе.
Напомним, мужчину недалеко от места убийства задержал наряд Росгвардии. У задержанного найдены нож и одежда с пятнами крови.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 56-летний работник АТП нанес двум коллегам по работе множественные ножевые ранения, мужчины умерли от острой кровопотери. Погибшим было 69 и 58 лет. Один их них работал сварщиком, другой жестянщиком.
- На допросе подозреваемый признал вину, подтвердив показания при их проверки следователем на месте происшествия. Причиной произошедшего он назвал конфликт с потерпевшими, которые его оскорбили. Установлено, что фигурант ранее судим за преступления против половой неприкосновенности и угрозу убийством. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе.
Напомним, мужчину недалеко от места убийства задержал наряд Росгвардии. У задержанного найдены нож и одежда с пятнами крови.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
530