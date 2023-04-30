Происшествия

9 минут назад

На улице Папина посреди дороги вспыхнула «ГАЗель»

74

К счастью пожарная часть оказалась совсем рядом.

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Липецким пожарным сегодня пришлось тушить пламя прямо посреди проезжей части на улице Папина.

Днём там загорелась проезжавшая мимо «Газель». До ближайшей пожарной части не более километра, поэтому огнеборцы быстро примчались на место и справились с тушением. По свидетельству очевидцев, в пожаре обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной возгорания стала техническая неисправность грузовика.

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