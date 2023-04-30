сегодня, 15:34
Завтра в районе Тракторного частично отключат холодную воду
Причиной отключения 1 мая холодной воды в районе Тракторного станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 без холодной воды в поселке Тракторостроителей останутся жители частного сектора улиц Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской. Воду подвезут по адресу: улица Севастопольская, 29.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.