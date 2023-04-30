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47 минут назад
Ferrari без номеров врезался в столб в Москве
Автомобиль Ferrari врезался в столб в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По имеющейся информации, ДТП произошло в ночь на 30 апреля на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.
В результате аварии пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали. Как пояснил источник издания, девушка вместе со своим другом возвращалась с празднования дня рождения.
"Водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб. Девушку доставили в больницу, ее спутнику оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации", - пояснил источник.
По имеющейся информации, ДТП произошло в ночь на 30 апреля на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.
В результате аварии пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали. Как пояснил источник издания, девушка вместе со своим другом возвращалась с празднования дня рождения.
"Водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб. Девушку доставили в больницу, ее спутнику оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации", - пояснил источник.