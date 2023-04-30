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53 минуты назад
В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
В Новосибирске потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Cessna 172. Он упал на участок у посадочной площадки "Городской аэропорт", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Около 17:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска", - сообщили в ведомстве, добавив, что экипаж самолета не пострадал.
Самолет получил повреждения планера, кабины и шасси. Прокуратура начала проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
"Около 17:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска", - сообщили в ведомстве, добавив, что экипаж самолета не пострадал.
Самолет получил повреждения планера, кабины и шасси. Прокуратура начала проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.