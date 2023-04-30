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55 минут назад

С вулкана Шивелуч зарегистрировали пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м при высоте самого исполина — 3283 м», — говорится в сообщении.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 м при высоте самого исполина - 3 283 м", - говорится в сообщении. Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Специалисты сообщают, что при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
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