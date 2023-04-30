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59 минут назад

В Индии за продажу наркотиков арестовали призера Олимпиады-80 Светлану Варганову

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Серебряный призер московской Олимпиады пловчиха Светлана Варганова арестована на индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Indian Express.

По информации источника, бывшая спортсменка была задержана на Гоа за продажу наркотиков. Вместе с ней арестовали бывшего российского полицейского и их сообщника из Индии. При задержании были изъяты запрещенные вещества и деньги, вырученные за их продажу.

Отмечается, что операция по поимке нарушителей длилась две недели. Согласно имеющимся данным, Варганова жила в Индии на протяжении нескольких лет и продавала наркотики иностранцам.

Варганова завоевала серебро на Олимпиаде-1980 в плавании брассом на 200 метров. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира в 1982 году. Кроме того, в ее активе бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
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