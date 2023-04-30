Общество
сегодня, 12:43
Барельеф Скорбящей матери вернулся на стену мемориала сокольского кладбища
Подрядчик продолжает переделывать Сокольский мемориал.
Сегодня на стене мемориала Сокольского кладбища в Липецке установлен барельеф Скорбящей матери, работы скульптора Андрея Сулина.
Продолжается монтаж мраморных плит с именами 313 погибших на фронте жителей Сокола и умерших в липецких госпиталях командиров и красноармейцев. Ранее подрядчик пообещал GOROD48, что к 9 мая мемориал будет, дословно, «сиять и блестеть в лучшем качестве».
Уже после того, как подрядчик начал исправлять работу предшественника ИП Истомин, СК, по материалам прокуратуры, возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении заказчика работ.
«Ответственные должностные лица со стороны муниципального заказчика не надлежащим образом следили за выполнением контракта, что повлекло причинение крупного ущерба государству, выразившегося в выделении дополнительных средств в размере 2 000 000 рублей на повторное благоустройство кладбища.
При этом заказчик в нарушение условий контракта и возложенных на него обязательств не осуществил надлежащим образом контроль за качеством используемых подрядчиком материалов, не потребовал от него замены таковых, на предусмотренные проектом, ограничившись лишь корректировкой сметной документации под фактически выполненные работы. Более того, выполнение соответствующих работ новым муниципальным контрактом будет возложено на иную подрядную организацию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мемориал на сокольском кладбище обновлялся в 2021 году ИП Истомин С. А. Заказчиком работ выступало МКУ «Управление строительства Липецка».
Исполнитель муниципального контракта сначала не закончил его в срок, а потом выяснилось, что мемориал изменился до неузнаваемости: барельеф Скорбящей матери после ремонта превратился в гравировку.
— После реконструкции практически все исторические детали, которые присутствовали на памятнике, оказались утрачены. Это вызвало обоснованное возмущение жителей микрорайона Сокол, — сообщили тогда в пресс-службе прокуратуры.
В декабре 2022 года стало известно о решении мэрии переделать работу ИП Истомин.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.
Продолжается монтаж мраморных плит с именами 313 погибших на фронте жителей Сокола и умерших в липецких госпиталях командиров и красноармейцев. Ранее подрядчик пообещал GOROD48, что к 9 мая мемориал будет, дословно, «сиять и блестеть в лучшем качестве».
Уже после того, как подрядчик начал исправлять работу предшественника ИП Истомин, СК, по материалам прокуратуры, возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении заказчика работ.
«Ответственные должностные лица со стороны муниципального заказчика не надлежащим образом следили за выполнением контракта, что повлекло причинение крупного ущерба государству, выразившегося в выделении дополнительных средств в размере 2 000 000 рублей на повторное благоустройство кладбища.
При этом заказчик в нарушение условий контракта и возложенных на него обязательств не осуществил надлежащим образом контроль за качеством используемых подрядчиком материалов, не потребовал от него замены таковых, на предусмотренные проектом, ограничившись лишь корректировкой сметной документации под фактически выполненные работы. Более того, выполнение соответствующих работ новым муниципальным контрактом будет возложено на иную подрядную организацию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мемориал на сокольском кладбище обновлялся в 2021 году ИП Истомин С. А. Заказчиком работ выступало МКУ «Управление строительства Липецка».
Исполнитель муниципального контракта сначала не закончил его в срок, а потом выяснилось, что мемориал изменился до неузнаваемости: барельеф Скорбящей матери после ремонта превратился в гравировку.
— После реконструкции практически все исторические детали, которые присутствовали на памятнике, оказались утрачены. Это вызвало обоснованное возмущение жителей микрорайона Сокол, — сообщили тогда в пресс-службе прокуратуры.
В декабре 2022 года стало известно о решении мэрии переделать работу ИП Истомин.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.