Липецкий мини-футбол вышел в финал Высшей лиги

Да и путёвка в Суперлигу формально уже завоевана.

Липецкая команда по мини-футболу выиграла ответный матч в Иркутске у «ИрАэро» - 3:2 и прошла в финал.

Напомним, неделей ранее липчане были сильнее и в домашней встрече – 5:3 и тем самым выиграли серию – 2-0.

Матч получился по-настоящему кубковым. Липецк заложил основы будущего успеха в первом тайме, трижды поразив ворота хозяев. «ИрАэро» не бросил играть и при счёте 0:3, отыграв два мяча после перерыва и обеспечив крышесносную концовку матча. Но Липецк выстоял.

Всё свои голы липчане забили с 6-й по 10-ю минуты. Сначала была потрясающая трёхходовка: Олег Кручинин из центра площадки забросил мяч за спины защитникам на Илью Андреева, который прострелил на Олега Сосковца и тот с ходу поразил верхний угол – 1:0.

Затем игрок хозяев Микаел Гандилян привёз в свои ворота пенальти. Владея мячом, он сначала зачем-то вступил в борьбу с Александром Дунцом (не знаешь что делать – отдай мяч сопернику и навяжи борьбу), а затем сбил его в своей штрафной. Денис Гуляйкин с 6 метров не оставил шансов вратарю – 2:0.

А вскоре «дубль» оформил Сосковец. Ударом со средней дистанции он умудрился поймать вратаря на противоходе и поразил нижний угол – 3:0.

На путь Липецка в финал не оказался выстлан красной ковровой дорожкой. Во втором тайме хозяева перехватили инициативу и начали методично сокращать отставание. На 38-й минуте Евгений Уткин издали точно пробил низом, а на 41-й Михаил Марков в атаке сходу поразил дальний угол – 3:2.

У «ИрАэро» оставались около 10 минут. Самым опасным оказался удар главного реваншиста в составе хозяев экс-игрока Липецка Романа Адамова… со своей половины площадки. Адамов умудрился закрутить мяч под перекладину так, что Родиону Залалетдинову удалось вытащить его только ценой микротравмы.

Мужественный вратарь вернулся на площадку, отразил ещё пару опасных ударов иркутян, которые за три минуты до финального свистка переодели Адамова во вратарский свитер и начали играть в пять полевых игроков. Последний шанс «ИрАэро» не использовал Гандилян за 7 секунд до финального свистка: партнёры вывели его на удойную позицию справа, но футболист махнул мимо мяча.

Второй год подряд Липецк выходит в финал и снова его соперником будет дубль столичного КПРФ. «Коммунистам» тоже хватило двух матчей, чтобы в другой полуфинальной серии победить «Факел» из Сургута – 6:4 и 5:3.

Преимущество своей площадки будет у КПРФ-2, как победителя Западной конференции. Это значит, что первый матч состоится в СК «Атлант» 6 мая, а затем ответный на площадке «коммунистов» 11 мая. Там же в случае надобности пройдёт и решающий третий матч.

К слову, «КПРФ-2», являющаяся дублем команды Суперлиги, не может перейти в элиту, а это значит, что даже в случае его победы право повышения в классе перейдёт к Липецку. Впрочем, так было и в прошлом году: липчане уступили «коммунистам» в финале, но при желании могли сыграть в сильнейшей лиге страны. Тогда президент клуба Алексей Гречишников нашёл красивую формулировку для отказа: мол, Липецк не хочет оставлять за спиной не завоеванные трофеи, поэтому отложит вопрос до выигрыша чемпионства с Высшей лиги. Как будет на этот раз?

К слову, в кулуарных беседах главный творец липецкого мини-футбольного чуда тренер Тимур Алекберов говорит, что если команда откажется от повышения, то он не видит перспектив дальше в ней работать.