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59 минут назад
Учительница отправила мошенникам 16 млн рублей и документы на квартиру
Российская учительница поговорила с мошенниками, после чего лишилась денег и документов на жилье в Москве. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации канала, неизвестные под видом банковских сотрудников позвонили педагогу в соцсети WhatsApp и убедили установить мобильное приложение, с которого можно пополнять счет и пересылать необходимые документы.
Преподаватель выполнила инструкции, а позднее перевела 16 млн рублей по их запросу. Позже злоумышленники и вовсе уговорили женщину выслать им документы на ее столичную квартиру на Нахимовском проспекте, чтобы «уберечь от мошенников». Вскоре «сотрудники банка» заблокировали учительницу и перестали выходить на связь.
Потерпевшая написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации.
По информации канала, неизвестные под видом банковских сотрудников позвонили педагогу в соцсети WhatsApp и убедили установить мобильное приложение, с которого можно пополнять счет и пересылать необходимые документы.
Преподаватель выполнила инструкции, а позднее перевела 16 млн рублей по их запросу. Позже злоумышленники и вовсе уговорили женщину выслать им документы на ее столичную квартиру на Нахимовском проспекте, чтобы «уберечь от мошенников». Вскоре «сотрудники банка» заблокировали учительницу и перестали выходить на связь.
Потерпевшая написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации.