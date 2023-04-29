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Летевшая в Стамбул пассажирка родила в самолете

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Пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

26 апреля на воздушном судне, летевшем из Ташкента в Стамбул, 27-летняя пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобой на плохое самочувствие. Оценив ситуацию, члены экипажа по громкой связи попросили о помощи находящихся на борту врачей, сообщает Лента.ру.

Отмечается, что на подлете к аэропорту назначения у туристки начались роды. «Спустя некоторое время у пассажирки на 28-й неделе беременности родился мальчик, — говорится в сообщении. — После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта Стамбул».

Мать и новорожденный были перевезены в клинику. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. «На память об этом событии Uzbekistan Airways вручит памятные подарки пассажирам, которые оказали посильную помощь при родах», — добавили они.


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