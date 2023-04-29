В России
сегодня, 13:47
Россиянка с сыном сорвались со скалы в горах Сочи
Российская туристка вместе с сыном сорвались со скалы в горах Сочи и получили серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, передает Лента.ру.
Инцидент произошел в среду, 26 апреля, с жителями Екатеринбурга на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 метров над уровнем моря. Отмечается, что 48-летняя россиянка и ее 16-летний сын отравились в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.
В службу 112 обратился сам пострадавший путешественник. «Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении. — Молодой человек сообщил, что она в бессознательном состоянии».
Спасатели эвакуировали туристов с помощью вертолета. На базе ЮРПСО МЧС они передали россиян медикам.
Инцидент произошел в среду, 26 апреля, с жителями Екатеринбурга на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 метров над уровнем моря. Отмечается, что 48-летняя россиянка и ее 16-летний сын отравились в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.
В службу 112 обратился сам пострадавший путешественник. «Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении. — Молодой человек сообщил, что она в бессознательном состоянии».
Спасатели эвакуировали туристов с помощью вертолета. На базе ЮРПСО МЧС они передали россиян медикам.