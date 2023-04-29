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Россиянка с сыном сорвались со скалы в горах Сочи

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Российская туристка вместе с сыном сорвались со скалы в горах Сочи и получили серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, передает Лента.ру.

Инцидент произошел в среду, 26 апреля, с жителями Екатеринбурга на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 метров над уровнем моря. Отмечается, что 48-летняя россиянка и ее 16-летний сын отравились в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.

В службу 112 обратился сам пострадавший путешественник. «Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении. — Молодой человек сообщил, что она в бессознательном состоянии».

Спасатели эвакуировали туристов с помощью вертолета. На базе ЮРПСО МЧС они передали россиян медикам.
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