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Мужчина умер у стойки регистрации в аэропорту

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Россиянин умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани, сообщает Лента.ру.

По информации источника, трагедия произошла 26 апреля. Эти сведения изданию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Издание также уточняет, что, по предварительным данным, смерть пассажира не носит криминальный характер. Тело находилось в Толмачево несколько часов. В региональном СУ СК России уточнили, что по факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.
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