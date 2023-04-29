В России
сегодня, 13:33
Мужчина умер у стойки регистрации в аэропорту
Россиянин умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани, сообщает Лента.ру.
По информации источника, трагедия произошла 26 апреля. Эти сведения изданию подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Издание также уточняет, что, по предварительным данным, смерть пассажира не носит криминальный характер. Тело находилось в Толмачево несколько часов. В региональном СУ СК России уточнили, что по факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.
По информации источника, трагедия произошла 26 апреля. Эти сведения изданию подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Издание также уточняет, что, по предварительным данным, смерть пассажира не носит криминальный характер. Тело находилось в Толмачево несколько часов. В региональном СУ СК России уточнили, что по факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.