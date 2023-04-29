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16 минут назад
Суд отправил Блиновскую под домашний арест
Пресненский суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Как передает РИА Новости, ей также запрещено пользоваться интернетом.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья. Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек.
Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться. Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.
Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии СК, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.
В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья. Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек.
Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться. Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.
Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии СК, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.
В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.