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16 минут назад

Суд отправил Блиновскую под домашний арест

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Пресненский суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Как передает РИА Новости, ей также запрещено пользоваться интернетом.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья. Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек.
Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться. Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.

Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии СК, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.

В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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