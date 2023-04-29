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22 минуты назад

Беспилотник повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

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Четыре резервуара оказались поврежденными на нефтебазе, находящейся в Севастополе, после атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Ранее губернатор сообщал, что что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
"Те 4 цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели", - сообщил Развожаев журналистам.

Резервуар с топливом, где предположительно после атаки беспилотника начался пожар, расположен на территории порта, поэтому гражданским объектам ничего не угрожало. На место ЧП ожидалось прибытие пожарного поезда.
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