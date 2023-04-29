В мире

34 минуты назад

У побережья в Мексике обнаружили голубую дыру глубиной 274 м

67
У юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике учёные нашли «голубую дыру». Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’), что в переводе с языка майя означает «голубая вода», сообщает Discover24.

По предварительным данным, подводная пещера имеет площадь более 13,5 тысяч квадратных метров. Ее глубина оценивается в 274 метра.

«Там-Ха» — это вторая по величине голубая дыра в мире. Первое место неофициально занимает 300-метровая дыра, расположенная в Санша-Юнлэ (Китай).

Впервые ее обнаружили в сентябре 2021 года, но исследования опубликовали только в феврале 2023 года. Площадь поверхности подводной пещеры составляет 13 690 кв. м, глубина — 274 м.

Исследователи хотят изучить всех обитающих в пещере организмов, уделив особое внимание геологическому построению объекта. Это может жать информацию об окружающей среде тысячелетней давности.
67

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
16
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

В Дубае полиция нашла потерявшуюся в толпе на пляже 6-летнюю россиянку
#поиск #ребенок #Дубай
В Дубае полиция нашла потерявшуюся в толпе на пляже 6-летнюю россиянку

26.04.2023 12:49

В мире
Страны ЕС начали совместные закупки газа
#газ #ЕС
Страны ЕС начали совместные закупки газа

25.04.2023 16:22

В мире
Южная Корея расширит список запрещенных товаров для поставок в РФ и Белоруссию
#экспорт #Южная Корея #запрет
Южная Корея расширит список запрещенных товаров для поставок в РФ и Белоруссию

24.04.2023 09:59

В мире
В Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова
В Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова

22.04.2023 13:52

В мире
На рынке Стамбула полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат
#алмазы #контрафакт #контрабанда
На рынке Стамбула полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат

21.04.2023 16:30

В мире
Чехия отказалась от поставок газа из России
#газ #Чехия
Чехия отказалась от поставок газа из России

21.04.2023 14:28

В мире