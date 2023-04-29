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34 минуты назад
У побережья в Мексике обнаружили голубую дыру глубиной 274 м
У юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике учёные нашли «голубую дыру». Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’), что в переводе с языка майя означает «голубая вода», сообщает Discover24.
По предварительным данным, подводная пещера имеет площадь более 13,5 тысяч квадратных метров. Ее глубина оценивается в 274 метра.
«Там-Ха» — это вторая по величине голубая дыра в мире. Первое место неофициально занимает 300-метровая дыра, расположенная в Санша-Юнлэ (Китай).
Впервые ее обнаружили в сентябре 2021 года, но исследования опубликовали только в феврале 2023 года. Площадь поверхности подводной пещеры составляет 13 690 кв. м, глубина — 274 м.
Исследователи хотят изучить всех обитающих в пещере организмов, уделив особое внимание геологическому построению объекта. Это может жать информацию об окружающей среде тысячелетней давности.
По предварительным данным, подводная пещера имеет площадь более 13,5 тысяч квадратных метров. Ее глубина оценивается в 274 метра.
«Там-Ха» — это вторая по величине голубая дыра в мире. Первое место неофициально занимает 300-метровая дыра, расположенная в Санша-Юнлэ (Китай).
Впервые ее обнаружили в сентябре 2021 года, но исследования опубликовали только в феврале 2023 года. Площадь поверхности подводной пещеры составляет 13 690 кв. м, глубина — 274 м.
Исследователи хотят изучить всех обитающих в пещере организмов, уделив особое внимание геологическому построению объекта. Это может жать информацию об окружающей среде тысячелетней давности.