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Россиянин пытался провезти 5 кг золота в ручке чемодана

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В аэропорту города Анадырь задержали мужчину из Иркутской области, который пытался провезти около 5 кг золота в ручке чемодана, сообщает Лента.ру.

Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили подозрительный чемодан, принадлежащий 39-летнему мужчине, и обнаружили при помощи ручного металлодетектора рассыпчатую породу желтого цвета в ручке чемодана. Задержанный заявил, что перевозит золото.

После задержания мужчина признался, что летом 2019 года работал в старательской артели на реке Майна в Иркутской области, где добывал шлиховое золото открытым способом.

Он забирал небольшими партиями золото и скрывал его в лесу, а затем в сентябре 2020 года собрал украденный металл и оставил его в заброшенном доме. В 2023 году мужчина купил тур на Чукотку и попытался вывезти награбленное золото, но был задержан.

По результатам экспертизы было установлено, что в ручной клади мужчины находилось 4 кг 660 грамм шлихового золота стоимостью примерно 24 млн рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот драгоценных камней», а он сам находится под подпиской о невыезде.
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