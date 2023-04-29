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Россиянин пытался провезти 5 кг золота в ручке чемодана
В аэропорту города Анадырь задержали мужчину из Иркутской области, который пытался провезти около 5 кг золота в ручке чемодана, сообщает Лента.ру.
Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили подозрительный чемодан, принадлежащий 39-летнему мужчине, и обнаружили при помощи ручного металлодетектора рассыпчатую породу желтого цвета в ручке чемодана. Задержанный заявил, что перевозит золото.
После задержания мужчина признался, что летом 2019 года работал в старательской артели на реке Майна в Иркутской области, где добывал шлиховое золото открытым способом.
Он забирал небольшими партиями золото и скрывал его в лесу, а затем в сентябре 2020 года собрал украденный металл и оставил его в заброшенном доме. В 2023 году мужчина купил тур на Чукотку и попытался вывезти награбленное золото, но был задержан.
По результатам экспертизы было установлено, что в ручной клади мужчины находилось 4 кг 660 грамм шлихового золота стоимостью примерно 24 млн рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот драгоценных камней», а он сам находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники службы безопасности аэропорта заметили подозрительный чемодан, принадлежащий 39-летнему мужчине, и обнаружили при помощи ручного металлодетектора рассыпчатую породу желтого цвета в ручке чемодана. Задержанный заявил, что перевозит золото.
После задержания мужчина признался, что летом 2019 года работал в старательской артели на реке Майна в Иркутской области, где добывал шлиховое золото открытым способом.
Он забирал небольшими партиями золото и скрывал его в лесу, а затем в сентябре 2020 года собрал украденный металл и оставил его в заброшенном доме. В 2023 году мужчина купил тур на Чукотку и попытался вывезти награбленное золото, но был задержан.
По результатам экспертизы было установлено, что в ручной клади мужчины находилось 4 кг 660 грамм шлихового золота стоимостью примерно 24 млн рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот драгоценных камней», а он сам находится под подпиской о невыезде.