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Смог накрыл Омск из-за пожаров

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Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые бушуют в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, передает РЕН ТВ.

«На территории Омской области действуют 40 пожаров. При этом в течение дня были совершены выезды пожарных подразделений на 86 пожаров, из них 67 — возгорание сухой растительности на открытой территории», — говорится в сообщении ведомства.

В вечерние часы от жителей города поступали сообщения о дымке. После 18 часов Омск и пригороды накрыло обширное облако дыма, с едким и удушливым запахом гари. Так, по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в этот момент концентрация смертельно опасного угарного газа в городе достигала отметки в 640 ppbv, и это при норме в 150 ppbv. То есть нормальный уровень был превышен почти в 6 раз.

Также в регионе началась пылевая буря, которая возникла из-за сильного ветра.

Пожары, бушующие 27 апреля в Омской области, охватили два села – Чистоозерье и Новокарасук. Всего сгорели 12 жилых домов и 11 хозяйственных построек. Новокарасук посетил врио главы Омской области Виталий Хоценко и заявил, что первые выплаты пострадавшие жители должны получить в ближайшее время.

После пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Как установили следователи, пожар начался из-за скопившейся сухой травы между домами.
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