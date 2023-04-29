Выходные в Липецке: импровизация, память о музыкальной легенде и сходите с детьми в парк

Рассказываем, как вам весело и достойно провести ближайшие два дня.

Сегодня мы расскажем вам, как достойно провести субботу и воскресенье. Про Первомай будет отдельный выпуск рубрики утром в понедельник.

Как отдыхаем

Многие до сих пор путаются в расписании выходных и праздничных дней в мае-2023. Не будем утомлять вас лишними подробностями,Ю просто расскажем, что праздники в этом году разбиты на группы по три выходных. Сначала отдыхаем 29, 30 апреля и 1 мая, а со 2-го числа уже приступаем к работе. А затем нерабочими станут 6, 7, 8 и 9 мая. С 10 мая всех ждут на трудовом посту. Вы сейчас находитесь в самом начале выходных, и это не может не радовать.

Брр, холод

В Липецке резко похолодало. Температура сегодня составит всего 11-13 градусов, плюс праздники липчанам попытаются подпортить дожди, хотя, к счастью, они будут кратковременными. Но главнее всего на выходных погода в доме, верно?







Отключения воды

В субботу, 29 апреля, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Джамбула и Чаплыгина.







В воскресенье, 30 апреля, в это же время неудобства испытают жители улиц 6 Гвардейской дивизии, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; К. Шаталовой, 1, 3, 5, 7, 9; Энергостроителей, 20, 21б.

Отведите детей в парк (0+)

Пусть погода немного подводит, но всё-таки с этих выходных липчанам уже пора включать в орбиту выходных и посещение парков на свежем воздухе. Тем более, что парки старательно готовились к приёму гостей, разрабатывали конкурсы и развлечение. 29 апреля в 17:00 посетителей зовут в Быханов сад на семейно-развлекательную программу «В ритме весны» . Юных гостей ждут ростовые куклы. Активные игры, эстафеты, музыкальные испытания и викторины.







А на следующий день, 30 апреля, в 11:00 липчан и их родителей приглашают в парк Победы. Там будет не менее весело и интересно.

Стоит перед нами простой российский рисовальщик (12+)

Последние выходные апреля не обойдутся без «Art-тусовки» в библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Сегодня будет весьма насыщенная программа: творческое объединение «Чайка» поставит спектакль по рассказу «Баран и барышня» А. Чехова. В деле проект «ФактАзнайка» Александра Синенко, рассказ (и показ!) Дениса Болвинова о чайной культуре Китая. Выступит и мастер оригинального рисунка Ефим Казак с важнейшим докладом о Ефимизме в искусстве. Ефим не называет себя художником (правильно делает), а величает рисовальщиком. Его произведение мы публикуем на ваш суд. Ефимизм – это, как минимум, весело.







Начнётся сегодняшняя тусовка в 18:30, рубрика «Открытый микрофон» стартует в 20:00 и в течение целого часа даст возможность желающим демонстрировать свои таланты.

Музыкальная легенда (12+)

В этом году народному артисту России, солисту липецкой государственной филармонии Анатолию Безденежному исполнилось бы 85 лет. В честь этого события в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) 29 апреля в 18:00 пройдёт концерт «Музыкальная легенда».







В нем принимают участие друзья и коллеги певца, его партнеры по сцене: ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», камерный ансамбль «L’s-trio», Липецкий камерный хор под руководством Игоря Цилина, солисты филармонии. В программу войдут произведения из репертуара Анатолия Безденежного: русские народные песни и инструментальные пьесы.



«Я вас любил» (12+)

Услышать красивые песни в субботу можно будет и в … Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнецная,2).

В 15:00 перед собравшимися выступит молодой липецкий певец Сергей Андросов, который исполнит романсы П. Чайковского и произведения из оперетт. Вход свободный.

Как боги

Выходные – отличный повод сходить в театр.

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приготовил два спектакля. В субботу в 18:00 здесь покажет постановку «Как боги» (16+) по пьесе Юрия Полякова.

События спектакля разворачиваются в семье Гаврюшиных. Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам. Но уроки воспитания молодого человека влекут за собой ряд последствий, которые приходится распутывать всей семье ...

А в воскресенье в 18:00 покажут спектаклю «Мужской стриптиз» (18+) по произведению липецкого автора Бориса Бужора.







Пятеро сталеваров теряют работу и ставят на себе клеймо неудачника: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Юбилей танцевального коллектива

В этом году липецкому танцевальному коллективу «Абра-дэнс» исполняется 10 лет. Он культивирует различные направления танца, объединяет танцоров от 5 до 60 лет и даже становился победителем и призёром различных фестивалей.







В честь юбилея 29 апреля в 18:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится выступление артистов и их друзей. Поздравить коллег с творческими номерами придут ансамбль танцев народов мира «Караван», театр танца «Амира», дуэт Валерии Зайцевой и Марии Фисюн. А особо творческий гость Илья Крысолов поможет собравшимся погрузиться в атмосферу арабской сказки.

Липецкая импровизация

В последний день апреля в 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская,28) состоится вечер юмора от Липецкого клуба комедии.

Ребята работают в жанре стендапа и импровизации. Как они утверждают сами, в этот вечер всё пойдёт не по сценарию, потому что сценария не существует в природе. Только 4 комика и ведущая. Обещают, что будет весело.







Памяти Виталия Мельникова (12+)

Липецкий киноклуб «Ностальгия» в субботу приглашает всех желающих в малый зал на 2-м этаже Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

На очередном заседании клуба покажут и обсудят фильм «Отпуск в сентябре» (СССР, 1979 г.). Киносеанс будет посвящён памяти снявшего фильм режиссёра и сценариста Виталия Мельникова 1928 –2022 гг.). Своё кинопроизведение он создал по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», это одна из последних ролей для великого Олега Даля. Вход свободный.

Дорогие липчане! Приятно проводить выходные, когда знаешь, что двумя днями они не ограничатся. Желаем вам полезных, веселый и содержательных дней. Чтобы содержание было чуть более осмысленным, советуем не забывать и о событиях их окружающего мира. Чаще заходите на GOROD48 и будьте уверенными, что даже в праздники с нами вы не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас на сайте снова и снова.