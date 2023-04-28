Комментатор чудил, «Елец» не смог дожать десятерых в рекордном на карточки матче

Вторая команда Липецкой области потеряла первые в сезоне очки.

Набирает обороты первенство СФФ «Центр» по футболу. Сегодня «Елец» провёл уже свой второй матч.

Команда Дениса Жуковского в Волгограде экзаменовала дублёров «Ротора», но довольствовалась ничьей – 0:0.

Конечно, ельчанам пришлось сложнее, чем пять дней назад в Липецке, когда они обыграли молодежный состав «Металлурга» - 2:0. В Волгограде работает Академия, которая собирает сильных игроков со всей страны, неслучайно совсем недавно «Ротор-2» проходил обкатку на профессиональном уровне во второй лиге. В 1-м туре волгоградские «молодые, да ранние» разнесли «Калугу-М» - 5:0.

Матч прошёл в борьбе на каждом сантиметре футбольного поля, а вот голевых моментов было раз, два и обчёлся. Пожалуй, самый реальный шанс возник у ельчан на 50-й минуте, когда Игорь Рогованов вырывался на оперативный простор, но получил по ногам от защитника хозяев Артёма Лутцева. Нарушитель увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды, и «Елец» почти весь второй тайм провёл в большинстве, но извлечь дивиденды так и не сумел. Пару раз – в частности, после удаления – со штрафных опасно прикладывался к мячу Рогованов, по поразить «девятку», как в Липецке, не сумел – мяч летел вышел.

37-летний играющий заместитель директора «Ельца» Александр Кутьин на этот раз отпахал на поле все 90 минут, но даже его богатого опыта не хватило, чтобы забить.

Матч был ознаменован рекордным количеством карточек: помимо красной, арбитр вынес футболистам и десять желтых. У «Ельца» предупреждения получили 6 человек: Артём Сысоев, Иван Овсянников, Иван Фурсан, Александр Молодцов и оба Александра Ролдугина. Присутствие в заявке двух тезок и однофамильцев так смутило комментатора игры, что в эфире он заявил следующее: «Два Александра Ролдугина – два брата. Различить их можно только по разным отчествам».

В 2-х выездных матчах ельчане набрали 4 очка и теперь готовятся к важнейшей игре 5 мая в Старом Осколе с одним из конкурентов в борьбе за высокие места. А в Елец большой футбол придёт только в 4-м туре 13 сентября, когда Жуковский, Кутьин и Ко примут ещё одного фаворита «Локомотив» (Лиски).

«Металлург-М» во 2-м туре свободен от игры. К слову, как рассказал GOROD48 начальник липецкой команды Юрий Маркин, следующий матч липчан перенесён на день позже и состоится на стадионе «Сокол» 7 мая. Липчане примут тамбовскую «Академию футбола».