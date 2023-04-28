Общество

23 минуты назад

В последние выходные апреля холодную воду отключат на пяти улицах Липецка

212
#отключения
В последние выходные апреля холодную воду отключат на пяти улицах Липецка

Причиной отключения холодной воды 29 и 30 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

29 апреля, в субботу с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Чаплыгина, Джамбула – воду подвезут по заявкам потребителей. 

30 апреля, в воскресенье с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 20, 21б по улице Энергостроителей. Цистерна с водой для питья будет стоять возле дома № 20. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице К. Шаталовой. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Шаталовой, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

212
#отключения

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