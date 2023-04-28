В России
38 минут назад
Три человека умерли в Кузбассе от клещевого энцефалита за год
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За 2022 год клещи покусали около 27 000 жителей Кемеровской области. 92 человека после этого заболели клещевым энцефалитом. Трое из них умерли.
Такие данные со ссылкой на и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Елену Парамонову приводит VSE42.RU.
Елена Парамонова сообщила, что в этом году сезон клещей задерживается из-за прохладной погоды. Обычно первый случай покуса клещами фиксируют в Кузбассе в середине марта, в этом году он был 31 марта, то есть немного позже. К 27 апреля от укусов клещей пострадали около 120 жителей Кузбасса. Обычно к этому времени пострадавших примерно в шесть раз больше.
Однако с приходом теплой погоды клещи активизируются. Так как на территории Кемеровской области обитает большое количество особей, зараженных клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, санитарный врач рекомендовала соблюдать все правила безопасности.
Такие данные со ссылкой на и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Елену Парамонову приводит VSE42.RU.
Елена Парамонова сообщила, что в этом году сезон клещей задерживается из-за прохладной погоды. Обычно первый случай покуса клещами фиксируют в Кузбассе в середине марта, в этом году он был 31 марта, то есть немного позже. К 27 апреля от укусов клещей пострадали около 120 жителей Кузбасса. Обычно к этому времени пострадавших примерно в шесть раз больше.
Однако с приходом теплой погоды клещи активизируются. Так как на территории Кемеровской области обитает большое количество особей, зараженных клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, санитарный врач рекомендовала соблюдать все правила безопасности.
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