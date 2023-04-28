В Липецке заработал новый поток «Школы фермера» Россельхозбанка

Выпускники школы получат современные знания о сельском хозяйстве.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

На базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса начал работу третий поток «Школы фермера» Россельхозбанка.В этот раз расширить горизонты своего представления о сельском хозяйстве захотели 36 фермеров. Студенты школы будут изучать перспективные направления для местного агропромышленного комплекса: «Растениеводство» и «Птицеводство». Углубленное изучение отдельных направлений в сфере АПК — визитная карточка проекта.На открытие третьего потока пришла выпускница первой «Школы фермера» Наталья Говор — управляющая крестьянко-фермерским хозяйством, которое занимается молочным и мясным животноводством.— Я училась в первом потоке. Искала знания, так как не имела сельскохозяйственного образования. «Школа фермера» помогла мне структурировать имеющиеся и новые знания, получить новые связи, а впоследствии выстроить кооперационные цепочки. Мы получили не только знания, партнерство с Россельхозбанком, помогло нам приобрести на инвестиционный кредит трактор, немецкий посевной комплекс, плуг культиватор, что стало подспорьем для развития бизнеса, — рассказала Наталья Говор.Теоретический модуль студенты изучают на базе Липецкого института подготовки и переподготовки специалистов АПК, а практику пройдут на ведущих сельскохозяйственных предприятиях региона. Занятия продлятся два с половиной месяца, после чего студентам предстоит защитить разработанные в ходе учёбы бизнес-планы по своей тематике.В Липецкой области «Школа фермера» уже подготовила 66 специалистов для сельского хозяйства. Польза «Школы фермера» очевидна — она воспитывает новые кадры для агропрома, позволят распространять инновационные сельскохозяйственные технологии и, в конечном итоге, способствует созданию новых рабочих мест.— «Школа фермера» — это, прежде всего, проект о людях, которые хотят заниматься фермерским хозяйством, хотят развить свой бизнес, прокачать новые компетенции, повысить рентабельность своих хозяйств. Школа позволяет также познакомиться этим людям друг с другом, найти новые идеи для своего бизнеса и получить прекрасные знания, — заявил во время торжественного открытия школы заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Роман Донских.Всего же «Школа фермера» сегодня открылась в 24 регионах России. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке. С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.— Это уже третья волна образовательного проекта «Школа фермера» в Липецкой области. Проект реализован Россельхозбанком при участии Правительства Липецкой области, управления сельского хозяйства и института повышения квалификации специалистов АПК. Он стал отличной кузницей кадров для молодых сельхозтоваропроизводителей. Многие наши выпускники успешно реализуют свои бизнес-планы, а банк стал в этом добрым помощником. И здесь речь не только о расчетно-кассовом обслуживании, или о кредитовании — в этом плане мы открыты для всех. Наша задача — вооружить слушателей знаниями и помочь найти партнеров. Для этого у «Россельхозбанка» есть все инструменты: и электронная платформа «Свое фермерство», где они находят надежных поставщиков кормов и удобрений, могут получить консультации опытных ветеринаров и других специалистов АПК, и маркетплейс «Своё Родное», с помощью которого фермеры смогут реализовывать свою продукцию, — отмечает директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.Напомним, что «Школа фермера» — федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.