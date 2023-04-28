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Липецкая вечЁрка: спасение мальчика, выживший в жуткой аварии и запуск фонтанов
Сегодня, 28 апреля, стали известны подробности спасения 13-летнего подростка, едва не утонувшего в чаплыгинском бассейне, на трассе Орел-Тамбов «Ниссан» буквально расплющило всмятку, а водитель не пострадал, и рабочие готовят городские фонтаны к запуску.
Главврач больницы Сергей Голобурдин предположил, что у ребенка была клиническая смерть, и все было бы совсем плохо, если ему профессионально не оказали первичные реанимационные мероприятия. Состояние подростка стабильно тяжелое, врачи никаких прогнозов не дают, но у них уже был подобный случай с пятилетним пациентом, которого удалось выходить.
И еще о продолжении одной истории. Накануне GOROD48 рассказывал, как в детском саду накрыли рассадник коррупции — сразу шесть фигурантов во главе с заведующей. Начальство обложило данью подчиненных. Сегодня стало известно, что речь идет о детском саде № 50 «Мир детства». Его заведующая, как это не парадоксально звучит, активно боролась с коррупцией — издала соответствующий приказ. Кстати, судя по официальным декларациям, женщины не бедствовали. Заведующая Оксана Гладышева в 2021 году получала, в среднем, по 86 749 рублей в месяц, а ее заместители — от 63 до 73 тысяч. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и ходят на работу.
— Эта схема работает у них успешно с начала 2000-х. Наверняка и в прокуратуре знают об этом, так как люди писали жаловались, и в городское управление детских дошкольных учреждений, схема жива по сей день! — доложила Липчанка.
Если уж везет, то везет по крупному. Сегодня на 292 километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком разорвало кроссовер «Ниссан». Корпус машины остался на дороге, а боковая часть повисла на столбах отбойника.
Глядя на эти фото сложно представить, что 58-летний водитель не только выжил, но даже не стал обращаться за медицинской помощью!
— Удивительно не то, что уцелел. Удивительно, что до 58 лет дожил, — написал Николай.
А на проспекте Победы накануне загорелся автомобиль «Форд», который ехал по дороге. Водитель оперативно затормозил, потушить машину ему помогли проезжавшие мимо.
— Водителю с регистратором респект, в наши дни мало кто остановится и поможет, — поблагодарил Житель Сокола.
Полезная информация для водителей. Большегрузам (до 25 тонн) запретили проезд через мостик на улице Советской. Может не выдержать. Запрет будет действовать до реконструкции сооружения, правда, когда она будет, никто не знает.
А второго мая начнётся капитальный ремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе остановки «Областная больница». До июня переход будет закрыт. Липчане могут ходить по переходам у остановки «Технический университет» и областной поликлиники.
Рабочие заканчивают подготовку фонтанов к запуску. Запускать их будут частями, а не сразу 1 мая, как было раньше. В понедельник заработают фонтаны на площадях Петра Великого и Театральной, Петровском спуске, и улице Ленина. С 5 по 8 мая запустят комплексы на площадях Франценюка, Клименкова, Константиновой и Мира. Фонтаны Комсомольского пруда
не включат, их надо ремонтировать. В этом сезоне у фонтанов, как у артистов, по понедельникам будет выходной.
Впереди большие выходные, их немного могут подпортить дожди, так что заранее подумайте над тем, как провести время. Да к тому же синоптики завтра днем прогнозируют всего до + 13 градусов.
Электорат