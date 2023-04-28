Липецкая вечЁрка: спасение мальчика, выживший в жуткой аварии и запуск фонтанов

Сегодня, 28 апреля, стали известны подробности спасения 13-летнего подростка, едва не утонувшего в чаплыгинском бассейне, на трассе Орел-Тамбов «Ниссан» буквально расплющило всмятку, а водитель не пострадал, и рабочие готовят городские фонтаны к запуску.