34 минуты назад
Завтра в Липецкой области заметно похолодает
29 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта с запада, а 30 апреля и 1 мая – под влиянием циклона с юго-востока: повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Ночью на улице от +8 до +10 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.
День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градусов мороза.
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25.04.2023 17:00Погода в Липецке
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