Погода в Липецке

34 минуты назад

Завтра в Липецкой области заметно похолодает

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#похолодание
Завтра в Липецкой области заметно похолодает

29 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта с запада, а 30 апреля и 1 мая – под влиянием циклона с юго-востока: повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек, при грозе местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днем – от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Ночью на улице от +8 до +10 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.

День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градусов мороза. 

1 362
#похолодание

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