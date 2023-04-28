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Она его любила и пила пиво — мужчину приговорили к обязательным работам за спаивание 16-летней
Приговором Чаплыгинского районного суда 26-летний житель поселка Лев-Толстой признан виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый с февраля 2021 года по январь 2022 года уговорами и своим авторитетом принуждал 16-летнюю знакомую пить пиво, в том числе в общественных местах.
За это время на девушку дважды штрафовали за распитие спиртного в общественных местах. Сама же девушка утверждала, что любит своего друга, поэтому и поддерживала компанию. Проверка личности подсудимого показала, что проблем со спиртным у него не было, и распитие не носило систематического характера.
«За указанные действия он неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ, однако своего поведения не изменил. В результате ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 151 УК РФ. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме», - сообщила прокуратура.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый с февраля 2021 года по январь 2022 года уговорами и своим авторитетом принуждал 16-летнюю знакомую пить пиво, в том числе в общественных местах.
За это время на девушку дважды штрафовали за распитие спиртного в общественных местах. Сама же девушка утверждала, что любит своего друга, поэтому и поддерживала компанию. Проверка личности подсудимого показала, что проблем со спиртным у него не было, и распитие не носило систематического характера.
«За указанные действия он неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ, однако своего поведения не изменил. В результате ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 151 УК РФ. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме», - сообщила прокуратура.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.
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