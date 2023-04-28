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Она его любила и пила пиво — мужчину приговорили к обязательным работам за спаивание 16-летней

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#пиво #суд
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Она его любила и пила пиво — мужчину приговорили к обязательным работам за спаивание 16-летней
Приговором Чаплыгинского районного суда 26-летний житель поселка Лев-Толстой признан виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя.  

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый с февраля 2021 года по январь 2022 года уговорами и своим авторитетом принуждал 16-летнюю знакомую пить пиво, в том числе в общественных местах. 

За это время на девушку дважды штрафовали за распитие спиртного в общественных местах.  Сама же девушка утверждала, что любит своего друга, поэтому и поддерживала компанию. Проверка личности подсудимого показала, что проблем со спиртным у него не было, и распитие не носило систематического характера.

«За указанные действия он неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ, однако своего поведения не изменил. В результате ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 151 УК РФ. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме», - сообщила прокуратура.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину  к 300 часам обязательных работ.
6 900
#пиво #суд
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Комментарии (6)

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60+

17 минут назад
В СССР пиво продавали с 16 лет а на бутылке была надпись пиво безалкогольный комбинат . Пиво было натуральное без добавления спирта .
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Патриот

39 минут назад
Поколение Тиктока..
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Бро

47 минут назад
Аспирант, слова конечно слабенькие, но по жизни так оно и есть
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ля,мур

51 минуту назад
Блондинка, нет, "сожительство" (как вы выражаетесь) с 16-летней не наказуемо, изучайте матчасть (УК РФ) :))) а к вам барышня, в каком возрасте "пришла" первая любовь?
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Аспирант

сегодня, 16:29
Она его любила, а он пивка ей налил, тенью за ним ходила, а он ей чипсов купил
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Блондинка

сегодня, 16:24
Наказали!Ха-ха-ха!А сожительство с несовершенролетней не наказуемо?Любооооовь у них...
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