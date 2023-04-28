В России
сегодня, 16:23
ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
Совет директоров Банка России в пятый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку в 7,5% годовых.
Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, - говорится на сайте регулятора.
Уточняется, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца прошлого года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров ЦБ РФ.
Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Решение ЦБ РФ полностью совпало с ожиданиями рынка — все эксперты ожидали сохранения ставки. Некоторые из аналитиков при этом допускали, что регулятор может рассмотреть шаги по повышению или снижению, но такие сценарии оценивались как маловероятные.
Одновременно с этим регулятор улучшил прогноз по инфляции на 2023 год: если раньше он ждал, что цены вырастут на 5–7%, то теперь прогнозирует рост на 4,5–6,5%. Ожидания на 2024 год остались неизменными (4%).
По данным Росстата, на неделе с 18 по 24 апреля годовая инфляция в России замедлилась с 2,82 до 2,5% годовых (целевой показатель ЦБ — 4%). Впрочем, в ЦБ не раз предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года, когда цены подскочили из-за начала специальной военной операции и ввода жестких санкций. При этом недельная инфляция перед заседанием регулятора по ставке показала ускорение с 0,04 (11–17 апреля) до 0,1%.
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы, но во втором полугодии "начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления", - пишет ЦБ РФ.
Инфляционные ожидания населения, к которым ЦБ также апеллирует при принятии решений, в апреле снизились на 0,3 п.п. — до 10,4%, следует из данных опроса "инФОМ", проведенного по заказу регулятора. Это значение соответствует верхней границе диапазона со второй половины 2017 по 2020 год, говорилось в комментарии Банка России. Наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле возросла, свидетельствуют данные опроса. Ее оценка достигла 14,9% (плюс 0,6 п.п. к марту).
Уточняется, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца прошлого года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров ЦБ РФ.
Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Решение ЦБ РФ полностью совпало с ожиданиями рынка — все эксперты ожидали сохранения ставки. Некоторые из аналитиков при этом допускали, что регулятор может рассмотреть шаги по повышению или снижению, но такие сценарии оценивались как маловероятные.
Одновременно с этим регулятор улучшил прогноз по инфляции на 2023 год: если раньше он ждал, что цены вырастут на 5–7%, то теперь прогнозирует рост на 4,5–6,5%. Ожидания на 2024 год остались неизменными (4%).
По данным Росстата, на неделе с 18 по 24 апреля годовая инфляция в России замедлилась с 2,82 до 2,5% годовых (целевой показатель ЦБ — 4%). Впрочем, в ЦБ не раз предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года, когда цены подскочили из-за начала специальной военной операции и ввода жестких санкций. При этом недельная инфляция перед заседанием регулятора по ставке показала ускорение с 0,04 (11–17 апреля) до 0,1%.
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы, но во втором полугодии "начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления", - пишет ЦБ РФ.
Инфляционные ожидания населения, к которым ЦБ также апеллирует при принятии решений, в апреле снизились на 0,3 п.п. — до 10,4%, следует из данных опроса "инФОМ", проведенного по заказу регулятора. Это значение соответствует верхней границе диапазона со второй половины 2017 по 2020 год, говорилось в комментарии Банка России. Наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле возросла, свидетельствуют данные опроса. Ее оценка достигла 14,9% (плюс 0,6 п.п. к марту).