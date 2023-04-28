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22 минуты назад

МЧС планирует обязать собственника нести ответственность за любой пожар на его земле

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#пожар #МЧС

МЧС РФ предложило внести изменения в КоАП, чтобы в случае пожаров привлекать к ответственности собственников земельных участков, независимо от того, кто нарушил пожарную безопасность.

МЧС России планирует внести изменения в законодательство, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние, - заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

По его словам, изменения необходимы с учетом "свердловской трагедии".

"Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности", - отметил он.

Он сравнил это с ответственностью автомобилистов: штраф за нарушение правил дорожного движения получает владелец автомобиля, а не тот, кто был за рулем.

Собственник будет ответственным в том случае, если "на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности", - добавил Воронов.

На этой неделе в уральских поселках Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс возникли пожары. Сгорело 206 строений, включая 147 жилых домов и тюремную лечебницу. В Сосьве погибли два человека, - передает ТАСС.
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#пожар #МЧС

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