Происшествия
32 минуты назад
Уголовное дело о смертельном ДТП под Задонском дошло до суда
Прокурор Задонского района направил в суд уголовное дело 51-летнего водителя, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла в Задонском районе на 421 километре трассы «Дон».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области со ссылкой на следствие, около девяти утра 13 ноября 2022 года обвиняемый на автомобиле «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво». От удара грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Митсубиси». 38-летний водитель «Митсубиси» от полученных травм уме на месте аварии, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью.
В ДТП также пострадали три пассажира «KIA».
«Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти и тяжкого вреда здоровью человека. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы.
Авария произошла в Задонском районе на 421 километре трассы «Дон».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области со ссылкой на следствие, около девяти утра 13 ноября 2022 года обвиняемый на автомобиле «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво». От удара грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Митсубиси». 38-летний водитель «Митсубиси» от полученных травм уме на месте аварии, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью.
В ДТП также пострадали три пассажира «KIA».
«Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти и тяжкого вреда здоровью человека. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы.