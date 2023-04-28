Происшествия

32 минуты назад

Уголовное дело о смертельном ДТП под Задонском дошло до суда

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#ДТП #суд
Уголовное дело о смертельном ДТП под Задонском дошло до суда
Прокурор Задонского района направил в суд уголовное дело 51-летнего водителя, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла в Задонском районе на 421 километре трассы «Дон». 



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области со ссылкой на следствие, около девяти утра 13 ноября 2022 года обвиняемый на автомобиле «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво». От удара грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Митсубиси». 38-летний водитель «Митсубиси» от полученных травм уме на месте аварии, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью. 

В ДТП также пострадали три пассажира «KIA».

«Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти и тяжкого вреда здоровью человека. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.
 
 Санкция статьи предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы.
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#ДТП #суд

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