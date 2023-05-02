Банк Уралсиб предлагает выгодные решения для бизнеса

По итогам прошлого года Банк Уралсиб вошёл в Топ-10 рейтинга по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса, представленного Эксперт РА.

За 2022 год банк выдал этому сегменту кредитов на 51,7 миллиарда рублей. Какие меры поддержки бизнеса действуют в Уралсибе, и почему многие предприниматели считают его надёжным и клиентоориентированным партнёром, рассказывает управляющая дополнительным офисом «Липецкий» ПАО Банк Уралсиб Галина Захарченко.

- Галина Анатольевна, малый и средний бизнес зачастую не могут существовать без кредитов. Расскажите, что сегодня Уралсиб готов предложить предпринимателям в качестве поддержки?

— Уралсиб – это банк комплексных решений для бизнеса, и прежде всего — в сегменте малого предпринимательства. Мы активно развиваем продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

И эти возможности у предпринимателей востребованы. Об этом говорит, например, то, что по итогам 2022 года клиентская база выросла – количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тысячи компаний и ИП, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 миллиардов рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов – более 142,6 млрд рублей. В прошлом году мы продолжили развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы именно для этого сегмента.

— Расскажите подробнее, в каких направлениях развивается инфраструктура, каналы взаимодействия с бизнесом?

— Мы существенно расширили сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. В 2022 году таких центров стало уже 20, они эффективно работают во многих крупных городах присутствия банка.

Наряду с развитием специализированной офлайн-сети, в рамках реализуемой программы цифровизации, был запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка — в тех городах, где нет офисов Уралсиба. С гордостью хочу отметить, что этот проект был отмечен экспертами рынка, победив в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии – 2022.

Также Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса, для привлечения и обслуживания клиентов в удаленном формате в режиме 24/7. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счёт клиентам открывается в удаленном формате.

Есть Академия управления и предпринимательства, которая работает при поддержке Банка Уралсиб. Площадка интересна не только начинающим собственное дело гражданам, но и предпринимателям со стажем. Во время вебинаров ведущие специалисты разных сфер проводят комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса.

Работа Банка Уралсиб по развитию направления малого бизнеса получила высокую оценку экспертов рынка. Так, Аналитический центр БизнесДром в прошлом году оценил клиентский сервис Банка Уралсиб для предпринимателей и бизнеса на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), а компания Markswebb – включила онлайн-банк «Уралсиб Бизнес Онлайн» в Топ-10 рейтингов лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса.

— Банк Уралсиб разработан широкий спектр продуктов и сервисов для МСП. Давайте остановимся на них подробнее.

— У нас действуют интересные предложения для бизнеса разного масштаба. Например, в банке можно взять Экспресс-кредит без залога на любые бизнес цели. Преимущество такого вида кредита — быстрота. Подача заявки происходит онлайн, решение принимается в течение одного дня. Срок кредитования составляет от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма 1,5 млн рублей – для новых клиентов, 3 млн рублей – для действующих клиентов.

Разработан очень удобный сервис « Цифровая зарплата», который позволяет переводить средства в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках. Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные трудовым договором с сотрудником – зарплату, премии, отпускные, больничные в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек. Плюсы: автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора, автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога. Переводы в рамках сервиса не расходуют лимиты на перечисление физлицам. Сервис без абонентской платы, размер комиссии за перевод сотруднику в рамках сервиса зависит от подключенного пакета услуг и начинается от 0 рублей.

Набирает популярность и бизнес-карта с кешбэком до 7% для новых клиентов. Новые клиенты в течение действия акции, которая запускается каждые 3 месяца, получают 7%-ный кешбэк за покупки в ряде категорий реальными рублями. Это наиболее популярные у бизнеса категории: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе. Для получения кешбэка необходимо тратить по бизнес-карте не менее 30 000 руб. в месяц. В месяц можно получить до 5 тысяч рублей кешбэка по всем счетам.

Премиальная бизнес-карта дает возможность получать такой же кешбэк на постоянной основе для всех клиентов банка. Дополнительные преимущества премиальной карты – повышенные лимиты на получение наличных (3 000 000 рублей по карте в месяц / 5 000 000 по карточному счету в месяц) и оплату покупок (7 000 000 ₽ по карте в месяц), а также бесплатное снятие наличных до 100 000 рублей наличных денежных средств в месяц в банкоматах Банка на территории России.

Помимо кешбэка обе карты дают возможность получения дохода до 3% годовых на ежедневный минимальный остаток по карточному счету.

Бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

— Банк Уралсиб часто запускает выгодные для разных категорий клиентов акции. Какие из них актуальны сейчас?

- В марте 2023 года в рамках масштабной рекламной кампании, посвященной продуктам для малого бизнеса, Банк Уралсиб запустил сразу три новых акции .

- Акция «Безлимитные платежи» для новых клиентов банка – ИП и ЮЛ, открывших в Банке Уралсиб свой первый расчетный счет с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 июня 2023 года. Клиенты в течение 6 месяцев могут осуществлять любое количество платежей контрагентам по расчетному счету и переводов в рамках сервиса «Цифровая зарплата» совершенно бесплатно. Лимит бесплатных физлицам (не в рамках «Цифровой зарплаты») – для ЮЛ до 200 тыс. руб./мес., для ИП до 400 тыс. руб./мес. (300 тыс. руб./мес себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. руб./мес. - иные переводы).

Акция для селлеров предусмотрена для новых клиентов банка – юрлиц и ИП, торгующих на маркетплейсах, бизнес которых старше 3-х месяцев. Акция действует с 15 марта по 30 сентября 2023 включительно и предусматривает специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента подключения к акции. Её преимущества в том, что переводы со счетов ЮЛ на счета ФЛ до 500 тыс. руб./мес. составляют всего 1% от суммы, а со счета ИП (себе на счет ФЛ в пределах банка) до 500 тыс. руб./мес. – 0,5% от суммы. Кроме того, предусмотрена выдача наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для ЮЛ и ИП до 500 тыс. руб./мес. – за 1,3 % от суммы.

Акция «Выгодная весна» для ИП и ЮЛ, открывших в Банке Уралсиб свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный»/ «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплативших авансовый период 6 или 12 месяцев. При оплате пакета услуг сроком 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной стоимости пакета, а при оплате пакета услуг сроком 12 месяцев – 50% от ежемесячной стоимости пакета. Акция проводится по 31 мая 2023 года.

Отдельно хотела бы отметить наш новый проект - «Бизнес-клуб Перспектива», созданный в конце прошлого года для премиальных клиентов. Бизнес-клуб представляет собой площадку для общения премиальных клиентов и расширения их деловых коммуникаций. Резидентов ждёт широкая сетка мероприятий, предполагающих не только личные знакомства, но и различные активности — от тренингов с ведущими российскими спикерами, конференций и бизнес-завтраков, до совместного отдыха.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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