Фонтаны в центре Липецка готовят к запуску

Подрядная фирма, выигравшая контракт на обслуживание фонтанов Липецка, готовит их к запуску.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, сейчас подрядчик налаживает водный комплекс на Петровском спуске. Рабочие сняли металлические щиты, которые закрывали комплекс зимой, устанавливают оборудование, проверяют системы, очищают чаши. Уже скоро фонтан заполнят водой.Аналогичные работы выполнены на фонтанах площадей Петра Великого и Театральной. Следом – будут расконсервированы фонтаны на улице Ленина, площадях Мира, Клименкова, Константиновой и Франценюка.Запускать фонтаны будут поэтапно с 1 по 9 мая.1 мая начнут работу фонтаны на площадях Петра Великого и Театральной, Петровском спуске, и улице Ленина.С 5 по 8 мая запустят комплексы на площадях Франценюка, Клименкова, Константиновой и Мира.В мае и сентябре фонтаны будут работать во все дни кроме понедельника с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00. Летом – в те же дни, но с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 23.00.Фонтаны Комсомольского пруда пока включать не будут: им необходим ремонт. Аукцион на ремонт уже начался, подрядчика определят в ближайшее время.