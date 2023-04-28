Общество

11 минут назад

Фонтаны в центре Липецка готовят к запуску

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#фонтан
Фонтаны в центре Липецка готовят к запуску
Подрядная фирма, выигравшая контракт на обслуживание фонтанов Липецка, готовит их к запуску. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, сейчас подрядчик налаживает  водный комплекс на Петровском спуске. Рабочие сняли металлические щиты, которые закрывали комплекс зимой,  устанавливают оборудование, проверяют системы, очищают чаши. Уже скоро  фонтан заполнят водой. 

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Аналогичные работы выполнены на фонтанах площадей Петра Великого и Театральной. Следом  – будут расконсервированы фонтаны на улице Ленина, площадях Мира, Клименкова, Константиновой и Франценюка.

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Запускать фонтаны будут поэтапно с 1 по 9 мая.

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1 мая начнут работу фонтаны на площадях Петра Великого и Театральной, Петровском спуске, и улице Ленина.

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С 5 по 8 мая запустят комплексы на площадях Франценюка, Клименкова, Константиновой и Мира.

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В мае и сентябре фонтаны  будут работать во все дни кроме понедельника с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00. Летом – в те же дни, но с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 23.00.

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Фонтаны Комсомольского пруда пока включать не будут: им необходим ремонт. Аукцион на ремонт уже начался, подрядчика определят в ближайшее время.
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#фонтан

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