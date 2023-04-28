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МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона
Представитель МТС подтвердил введение новой опции для абонентов.
МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона, - пишут "Ведомости" со ссылкой на на нескольких абонентов оператора в Московском регионе. Им пришли оповещения, что, для того чтобы поделиться интернетом, они могут подключить пакет 50 Гб за 49 рублей. Как подсчитала газета, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 рублей.
"С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства", – отмечается в сообщении, которое получили абоненты МТС.
В пояснениях к нему отмечалось, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.
Представитель МТС подтвердил введение новой опции, отметив, что новые условия коснутся "ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик".
Но МТС не единственный оператор, который вводит плату за опцию. Представитель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сообщил, что аналогичная опция действует с 20 апреля в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. Но эта плата вводится только для новых абонентов оператора, и ее величина меньше, чем у МТС: стоимость функции составляет 99 рублей в месяц или 3 рубля в сутки, когда абонент раздает интернет. Трафик же расходуется из основного пакета, и раздача ограничена только объемом пакета интернета, настроенным в тарифе, - заявил представитель компании. По его словам, доля клиентов, которая в принципе пользуется возможностью раздачи интернета с устройств на сети "Билайна", не превышает 10%.
"С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства", – отмечается в сообщении, которое получили абоненты МТС.
В пояснениях к нему отмечалось, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.
Представитель МТС подтвердил введение новой опции, отметив, что новые условия коснутся "ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик".
Но МТС не единственный оператор, который вводит плату за опцию. Представитель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сообщил, что аналогичная опция действует с 20 апреля в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. Но эта плата вводится только для новых абонентов оператора, и ее величина меньше, чем у МТС: стоимость функции составляет 99 рублей в месяц или 3 рубля в сутки, когда абонент раздает интернет. Трафик же расходуется из основного пакета, и раздача ограничена только объемом пакета интернета, настроенным в тарифе, - заявил представитель компании. По его словам, доля клиентов, которая в принципе пользуется возможностью раздачи интернета с устройств на сети "Билайна", не превышает 10%.