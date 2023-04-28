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19 минут назад
Производители валяной обуви из войлока смогут получить отсрочку по всем видам налогов
Российские власти расширили перечень сезонных отраслей для налоговой отсрочки.
Кабмин расширил список сезонных отраслей для налоговой отсрочки.
Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.
Уточняется, что это стало возможным благодаря включению производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.
Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь.
Отмечается, что возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объёмы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.
Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них – животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.
Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.
Уточняется, что это стало возможным благодаря включению производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.
Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь.
Отмечается, что возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объёмы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.
Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них – животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.