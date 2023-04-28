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19 минут назад

Производители валяной обуви из войлока смогут получить отсрочку по всем видам налогов

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#налоги #обувь

Российские власти расширили перечень сезонных отраслей для налоговой отсрочки.

Кабмин расширил список сезонных отраслей для налоговой отсрочки.

Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Уточняется, что это стало возможным благодаря включению производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.

Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь.

Отмечается, что возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объёмы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.

Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них – животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.
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#налоги #обувь

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