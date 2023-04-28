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Поставки российской нефти в Индию в феврале достигли 6,3 млн т

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#нефть #Индия

В баррелях закупки выросли с 1,48 млн барр./сутки до 1,55 млн барр./сутки без учета календарного фактора.

Индия в феврале 2023 года импортировала рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн, - передает РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности страны.

По информации от ведомства, Индия в конце зимы приобрела 6,3 миллиона тонн сырой нефти у России против шести миллионов тонн месяцем ранее. Если смотреть в баррелях, то закупки выросли с 1,48 миллиона до 1,55 миллиона в день без учета календарного фактора.

В результате южное государство потратило на российскую нефть в феврале на 3,3% больше показателя месяцем ранее — 3,35 миллиарда долларов. Это также стало максимальным уровнем за все время ведения статистики.

Среди основных поставщиков нефти в Индию в феврале Россия занимала первое место с долей в 27,4%. На втором месте — Ирак (15,8%), тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия (15,5%). На четвертом месте расположились ОАЭ (8,9 %), на пятом — Кувейт (7,5%).

В целом закупки российских нефтепродуктов и нефти обошлись Индии в феврале в рекордные 3,9 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее в 42 раза.

Ранее стало известно, что РФ за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в дружественное государство товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны.
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#нефть #Индия

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