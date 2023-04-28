В России

28 минут назад

В Курганской области природный пожар перешел на хозпостройки

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#пожар #Курган

В настоящее время пожар локеализован.

МЧС Курганской области сообщило о локализации пожара в селе Юрахлы. Там природный пожар перекинулся на хозяйственные постройки на площади 800 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара достигла 100 гектаров.

"Сотрудники МЧС России защищают от пожара жилые дома в селе Юрахлы Курганской области. Пожарно-спасательные подразделения задействованы в ликвидации ландшафтного пожара в с. Юрахлы Варгашинского муниципального округа. Происходит загорание хозяйственных построек на площади 800 кв. м, площадь ландшафтного пожара составляет 100 Га", - говорится в сообщении МЧС по региону.

Уточняется, что к месту пожара были направлены пожарный поезд и вертолет МИ-8 МЧС России. Местное население было эвакуировано. В тушении пожара было задействовано более 40 человек, 15 единиц техники.

В 13.39 по местному времени пожар был локализован.

Также сообщается, что авиацией МЧС России было сброшено более 170 тонн воды на очаги пожаров в Курганской области.

Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Кетовском, Мишкинском, Юргамышском муниципальных округах Курганской области и в пригороде Кургана. Вертолёт МИ-8 осуществляет сбросы воды на очаги ландшафтного пожара в Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах, самолёт Бе-200 ЧС - тушит лесной пожар вблизи мкр. Утяк, ИЛ-76 - вблизи мкр. Шепотково города Кургана, - отмечается в сообщении ведомства.

Село Юрахлы уже горело в 2021 году. Тогда огонь уничтожил два дома и восемь надворных построек. Пострадавших не было, - передает Bfm.ru.
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#пожар #Курган

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