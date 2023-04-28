В России
42 минуты назад
Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы
Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержано всеми странами-участницами.
Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, - говорится в заявлении американского космического агентства NASA.
"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года", - отмечается в сообщении.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах. По его словам, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции, - пишут "Известия".
25 апреля генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.
Правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции", - заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса".
"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года", - отмечается в сообщении.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах. По его словам, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции, - пишут "Известия".
25 апреля генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.
Правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции", - заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса".