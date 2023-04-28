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42 минуты назад

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

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#МКС #NASA #космос

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержано всеми странами-участницами.

Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, - говорится в заявлении американского космического агентства NASA.

"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года", - отмечается в сообщении.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах. По его словам, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции, - пишут "Известия".

25 апреля генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

Правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции", - заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса".
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#МКС #NASA #космос

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